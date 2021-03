Petrobras reduz R$ 0,11 do preço da gasolina e do diesel

Este foi o segundo corte anunciado pela estatal em menos de uma semana; gasolina soma alta de 40,7% desde o início do ano, enquanto preço do diesel subiu 36,1%

CELSO ÁVILA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Este foi o segundo corte na gasolina em menos de uma semana após seis altas em sequência



A Petrobras anunciou redução no preço da gasolina e diesel a partir desta quinta-feira, 25. O preço da gasolina para as distribuidoras passará a R$ 2,59 o litro, corte de R$ 0,11 — recuo de 4%. Este é o segundo corte no preço do combustível em menos de uma semana após seis aumentos em sequência. O diesel também sofrerá corte de R$ 0,11, passando para R$ 2,75 o litro — redução de 3,8%. Com os reajustes, a alta do preço da gasolina em 2021 chega a 40,7%, enquanto o diesel registra acúmulo de 36,1%.

Assim como para os aumentos, a Petrobras justificou o movimento de corte pela política de paridade com o valor internacional do petróleo. A estatal também afirmou que o novo valor não necessariamente representará queda dos preços nas bombas dos postos de combustíveis. “Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.”