Petrobras anuncia redução de R$ 0,27 por litro no preço do diesel nas distribuidoras

Petrobras reduz preço do diesel nas disribuidoras



A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 7, a redução do preço médio do diesel nas distribuidoras para R$ 0,27 por litro. O novo valor entrará em vigor já nesta sexta-feira, 8, e o combustível passa a ser comercializado a R$ 3,78 por litro. Essa redução acumulada ao longo do ano chega a R$ 0,71 por litro, o que representa uma diminuição de 15,8%. A decisão de ajustar o preço é resultado de uma análise dos mercados externo e interno, levando em consideração a estratégia comercial da Petrobras implementada em maio de 2023. Essa nova estratégia substituiu a política de preços anterior e incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da empresa na precificação. Além disso, ao considerar a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor final será reduzida em R$ 0,24 por litro.

Com isso, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá chegar a R$ 5,92 por litro, de acordo com o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Vale ressaltar que o valor cobrado ao consumidor final nos postos é influenciado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e revenda. No momento, a Petrobras manterá estáveis os preços de venda da gasolina às distribuidoras, assim como os preços do GLP (gás de cozinha) desde o dia 1º de julho. A empresa busca evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio, mantendo um ambiente competitivo de acordo com a legislação vigente.