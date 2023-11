Petrobras anuncia redução no preço do querosene de aviação

Diminuição do preço do QAV acompanha tendência de queda no mercado internacional

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O preço do QAV é ajustado mensalmente pela Petrobras



A Petrobras anunciou a redução em cerca de 2% no preço do querosene de aviação (QAV) a partir deste desta quarta-feira, 1º, com a variação dependendo do mercado onde atua. De acordo com a estatal, a queda varia entre 2% e 2,25%. A diminuição segue a tendência de queda no preço do petróleo no mercado internacional. Diferente de outros combustíveis, como a gasolina e o diesel, o preço do querosene de aviação é ajustado mensalmente pela Petrobras. Em outubro, o combustível sofreu aumento de 5,3%, enquanto, em 2023, há uma redução acumulada de 14,5%. Na Bahia, a Acelen, empresa responsável pela Refinaria de Mataripe, também reduziu o preço do QAV em 2,3% nesta quarta.