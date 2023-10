Petrobras nega acerto de parceria com estatal da Bolívia, mas estuda futuros negócios no país

Petroleira desmentiu rumores de que teria acertado uma parceria com a boliviana YPFB para construir uma unidade de fertilizantes na fronteira com o Brasil

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



A Petrobras negou rumores de que teria acertado uma parceria com a estatal boliviana YPFB para construir uma unidade de fertilizantes na fronteira entre Brasil e Bolívia. A unidade, de acordo com as informações que circularam nos bastidores, iria produzir amônia e ureia, insumos fundamentais para a fabricação de fertilizantes. A YPFB teria informado que o investimento poderia chegar a US$ 2,5 bilhões na planta, que ficaria localizada do lado boliviano da fronteira. O Brasil não é autônomo da produção de fertilizantes, ou seja, depende de importações. A Petrobras informou que há uma reaproximação entre os dois países e que uma missão técnica esteve na Bolívia para analisar possibilidade de eventuais futuros negócios nas áreas de fertilizantes, petróleo, gás, minerais críticos e energia renovável. No entanto, ainda não há nada acertado para a construção de uma unidade para fabricação de fertilizantes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga