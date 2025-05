Petrobras anuncia saída de Mauricio Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade

Referência em assuntos ligados a energia e transição energética, ele deixará a estatal para assumir a função de conselheiro da Eletrobras, empresa privada do setor elétrico

Tomaz Silva/Agência Brasil Mauricio Tolmasquim ex-diretor da diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras



A Petrobras confirmou na noite desta sexta-feira (23) a saída do diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Mauricio Tolmasquim. Referência em assuntos ligados a energia e transição energética, ele estava na empresa desde 2023 e ficará no cargo até a próxima terça-feira (27), quando deixará a estatal para assumir a função de conselheiro da Eletrobras, empresa privada do setor elétrico. Tolmasquim comunicou a Petrobras há dois meses que havia sido indicado para uma vaga no conselho de administração da Eletrobras, em eleição que ocorreria no fim de abril. Na ocasião, a Petrobras informou que avaliaria se havia risco de conflito de interesses, uma vez que tanto Eletrobras e Petrobras atuam no setor de energia. Uma das últimas ações de Tolmasquim à frente da diretoria de Sustentabilidade da Petrobras foi a elaboração da versão atualizada do Caderno de Mudança do Clima, divulgado nesta sexta-feira. Quem assumirá o lugar de diretor de Transição Energética e Sustentabilidade será o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França.