Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 7%

Reajuste reflete transtornos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que é atualmente o mercado onde o QAV está mais caro

Pixabay Preço do querosene de aviação (QAV) caiu pela quarta vez consecutiva



A Petrobras anunciou um aumento de 7,1% no preço do querosene de aviação (QAV) a partir de 1º de agosto. O combustível, produzido pela estatal e utilizado por aeronaves de médio e grande porte, teve uma elevação de R$ 0,27 por litro. Esse reajuste reflete os transtornos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que é atualmente o mercado onde o QAV está mais caro. O querosene de aviação representa uma parcela significativa dos custos das companhias aéreas brasileiras, correspondendo a cerca de 23% das despesas das empresas nacionais. Com o aumento de agosto, o combustível acumula uma alta de 0,8% em 2024, equivalente a R$ 0,03 por litro. No entanto, em comparação com dezembro de 2022, o preço registra uma queda de quase 19%.

A Petrobras ajusta os preços do querosene de aviação no início de cada mês. Em julho de 2024, a estatal também reajustou para cima os preços do GLP (gás de cozinha) e da gasolina para os consumidores brasileiros. Esses aumentos refletem a política de preços da Petrobras, que busca alinhar os valores dos combustíveis aos preços internacionais do petróleo e às variações cambiais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga