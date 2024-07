Petrobras firma acordo com CGU para combate à corrupção

Durante a assinatura, Estatal também aderiu à iniciativa ‘Pacto Brasil pela Integridade Empresarial’, obtendo nota máxima na autoavaliação relativa ao pacto

Reprodução/ Agência Petrobras O acordo foi assinado pela presidente da estatal, Magda Chambriard, e pelo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho



A Petrobras e a Controladoria Geral da União (CGU) assinaram um acordo de cooperação para prevenir e combater a corrupção. A iniciativa partiu da própria Petrobras e prevê a implementação de ações conjuntas com a CGU para aprimorar o controle interno e externo da estatal. Entre as medidas estão a troca de informações, dados e tecnologia, visando aumentar a transparência nos processos da empresa. Também estão previstos treinamentos conjuntos entre a Petrobras e a CGU para aprimorar as ferramentas anticorrupção. Segundo a Petrobras, a necessidade de prevenir e detectar casos de corrupção motivou a criação do acordo. A CGU destacou que essa é uma oportunidade para a Petrobras reforçar seus mecanismos de e que a medida serve de exemplo para outras estatais do país. O acordo foi assinado pela presidente da estatal, Magda Chambriard, e pelo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Durante a assinatura, a Petrobras também aderiu à iniciativa “Pacto Brasil pela Integridade Empresarial“, obtendo nota máxima na autoavaliação relativa ao pacto.

Entre as medidas que garantiram a nota máxima estão a prevenção, detecção e correção de fraudes e atos de corrupção na administração pública, além da mitigação de riscos sociais e ambientais decorrentes de suas atividades. A Petrobras também se comprometeu a zelar pela proteção dos direitos humanos e a fomentar uma cultura de integridade no ambiente organizacional. A estatal, que recentemente passou por uma troca na presidência com Magda Chambriard assumindo o cargo em maio deste ano, já foi alvo de escândalos de corrupção em anos anteriores.

Publicado por Luisa Cardoso