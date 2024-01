Petrobras conclui perfuração em poço da Margem Equatorial

Empresa comunicou à ANP a detecção de hidrocarboneto, embora a viabilidade econômica do poço ainda não tenha sido confirmada

Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras anunciou planos para realizar a segunda perfuração na Bacia Potiguar em fevereiro



A Petrobras finalizou a perfuração do poço exploratório de Pitu Oeste, localizado na Bacia Potiguar, pertencente à Margem Equatorial. A empresa comunicou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a detecção de hidrocarboneto, embora a viabilidade econômica do poço ainda não tenha sido confirmada. Além de continuar as pesquisas exploratórias na região, a Petrobras anunciou planos para realizar a segunda perfuração na Bacia Potiguar em fevereiro, desta vez no poço Anhangá, localizado a 79 km da costa do Rio Grande do Norte, próximo ao poço Pitu Oeste. No ano passado, a Petrobras alcançou uma produção total de óleo e gás natural de 2,78 milhões de barris por dia (boed), representando um aumento de 3,7% em relação a 2022.

*Com informações do Estadão Conteúdo