Montante é 13% maior em comparação ao ano anterior, embora tenha apresentado uma queda de 3% em relação a 2022

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GASOLINA/DIESEL/PETROBRAS/REDUÇÃO - ECONOMIA SP - COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GASOLINA/DIESEL/PETROBRAS/REDUÇÃO - ECONOMIA - Vista de posto de combustíveis na Marginal Pinheiros, região oeste da cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16). O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou no fim da manhã desta terça-feira que a empresa reduzirá em R$ 0,40 por litro o seu preço médio de venda da gasolina tipo A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro. Os novos valores passam a valer a partir da quarta-feira, 17.



A Petrobras contribuiu com 7% da arrecadação total do Brasil em 2024, o que representa R$ 270,3 bilhões em tributos e participações governamentais. Esse montante é 13% maior em comparação ao ano anterior, embora tenha apresentado uma queda de 3% em relação a 2022. Nos últimos cinco anos, a companhia acumulou um total de R$ 1,1 trilhão em tributos. Dentre os tributos pagos à União, a Petrobras destinou R$ 102 bilhões, com ênfase nos impostos sobre lucro e faturamento. Já os tributos estaduais alcançaram R$ 104,9 bilhões, sendo o ICMS o principal responsável por essa arrecadação. Os municípios, por sua vez, receberam R$ 1,4 bilhão, com destaque para o ISS e o IPTU.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em relação às participações governamentais, a empresa pagou R$ 62 bilhões, sendo R$ 38 bilhões referentes a royalties e R$ 23,6 bilhões em participações especiais. Esses valores são administrados pela ANP, que realiza a distribuição entre a União, estados e municípios. Além das contribuições no Brasil, a Petrobras também recolheu US$ 206 milhões em tributos no exterior, com os maiores valores sendo pagos na Holanda, Colômbia e Estados Unidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA