Petrobras de 2050 precisa entregar 55% a 60% a mais de energia, afirma Magda Chambriard

Presidente da entidade disse que não está na hora de transição energética, mas de adição energética, com a necessidade de se buscar mais fontes de energia

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 'Não está na hora de substituir nada, está na hora de produzir mais'



A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta sexta-feira (1), em palestra na Universidade Federal Fluminense (UFF), que a empresa vai continuar crescendo com o Brasil e que não está na hora de transição energética, mas de adição energética, com a necessidade de se buscar mais fontes de energia.

“Não está na hora de substituir nada, está na hora de produzir mais”, disse ela, em um auditório lotado na universidade, entre alunos, professores e políticos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a executiva, a Petrobras quer entregar em 2050 os mesmos 31% de energia que entrega hoje, e para isso terá que entregar entre 55% e 60% até o período. “Espero que a Margem Equatorial contribua com isso”, disse Magda. No próximo dia 12, a estatal se reúne com o Ibama para discutir o licenciamento para a exploração da nova fronteira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório