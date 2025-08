Letalidade policial em São Paulo soma 365 mortes no 1º semestre

Aumento no número é uma tendência observada desde o final de 2022; operações específicas, como a ‘Operação Escudo’, que resultou em 28 óbitos em julho de 2023, elevaram a estatística

Willian Moreira/Ato Press/Estadão Conteúdo Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que, de janeiro a junho, 365 pessoas foram mortas por policiais civis e militares



A letalidade policial no estado de São Paulo apresentou um aumento significativo no primeiro semestre de 2025. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que, de janeiro a junho, 365 pessoas foram mortas por policiais civis e militares. Em comparação ao ano anterior, o número de mortes por intervenção policial entre abril e junho teve um aumento expressivo. Em 2023, foram registradas 105 mortes. No mesmo período de 2024, o número subiu para 153. Em 2025, o dado saltou para 202, representando um crescimento de 32% em relação ao ano passado. No total, foram 49 mortes a mais no primeiro semestre de 2025 comparado ao mesmo período de 2024.

O aumento da letalidade policial é uma tendência observada desde o final de 2022, com picos relacionados a operações específicas, como a “Operação Escudo” de julho de 2023, que resultou em 28 mortes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A tecnologia, como o sistema de câmeras corporais (Smart Sampa), tem se mostrado uma ferramenta importante para a identificação de criminosos e para uma ação mais efetiva da polícia, inclusive em comunidades onde antes a presença policial era limitada. A medida contribui para afastar criminosos de São Paulo.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA