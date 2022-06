Petrobras define Fernando Borges como presidente interino após renúncia de José Mauro Coelho

Fernando Borges, que ocupa cargo de Diretor Executivo de Exploração e Produção, assumirá a liderança da empresa temporariamente

A Petrobras definiu quem será o presidente interino da empresa após a renúncia de José Mauro Coelho: Fernando Borges, que ocupa cargo de Diretor Executivo de Exploração e Produção. Borges trabalha na estatal há 38 anos, tendo ocupado diversos cargos na área em que agora comanda. O presidente anterior da companhia, José Mauro Ferreira, renunciou na manhã desta segunda, 20, após sofrer pressão do governo federal e do Congresso. Na última semana, a Petrobras anunciou uma alta na gasolina, de 5,2%, e no diesel, de 14,3%, o que irritou o governo, que busca formas de reduzir o preço dos combustíveis como forma de combater a inflação. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara dos Deputados (PP-AL) articulam a realização de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa e a política de preços. No final de maio, o governo havia indicado Caio Paes de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia, para ser presidente da Petrobras, mas a troca não foi concluída devido a trâmites burocráticos. O nome de Andrade ainda deve ser apreciado por assembleia do Conselho de Administração para ser nomeado oficialmente.