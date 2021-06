Petrobras prevê arrecadar R$ 11,5 bilhões com venda da BR Distribuidora

Valor é baseado na oferta de 436,8 milhões de ações ao valor de R$ 26,42; pedido foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Empresa anunciou oferta de 37,5% do capital social da BR Distribuidora



A Petrobras anunciou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da BR Distribuidora, líder do setor no Brasil. Em nota aos investidores, a companhia afirmou que pretende se desfazer de 37,5% do capital social da empresa. No prospecto divulgado aos acionistas, a empresa projeta levantar aproximadamente R$ 11,5 bilhões com a venda de 436.875,500 ações. O valor é baseado no valor de R$ 26,42 por ação, preço do papel da empresa no fechamento do mercado nesta quarta-feira, 16.

A empresa afirmou que o início da distribuição será anunciada em 1º de julho. A liderança da oferta está sendo coordenada pelo Morgan Stanley, com participação do Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP. “O pedido de registro da Oferta encontra-se atualmente sob a análise da CVM, estando a Oferta sujeita à sua prévia aprovação”, informou a empresa. “Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.”