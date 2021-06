Flávio Bolsonaro diz que novo Bolsa Família deve ter valor de R$ 270

Segundo o senador, o programa social deve se chamar Alimenta Brasil e terá estímulos para que, ‘as pessoas possam caminhar com as próprias pernas’

Leopoldo Silva/Agência Senado - 18/05/2021 Segundo Flávio Bolsonaro, o novo programa deve se chamar Alimenta Brasil; a previsão é que o projeto passe a vigorar em 2022



O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o benefício do novo Bolsa Família, que vai vigorar em 2022, deve ficar, em média, em R$ 270. Segundo ele, o programa social deve se chamar Alimenta Brasil. Nessa semana, o presidente falou em outro valor, na casa de R$300. As contas estão sendo fita pelo Ministério da Economia. Segundo fontes da Jovem Pan, já há sensibilidade da equipe econômica em torno da necessidade de aumentar o valor do Bolsa Família, ainda mais em tempos de pandemia e suas consequências sociais e econômicas. Atualmente, o valor médio o benefício é de R$ 190. Após encontro com empresários do setor produtivo do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro também disse que o novo Bolsa Família também terá estímulos para que as pessoas, no futuro, não dependam da ajuda do governo federal. “Investir em qualificação, na educação, para que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas, buscar o seu espaço no mercado de trabalho e não mais depender desses recursos por parte do governo”, afirmou. O senador disse ainda que vacinas da Janssen, que vem dos Estados Unidos, chegarão em breve para ajudar a imunizar a população brasileira, que deve ser vacinada até o final do ano.

