Petrobras vai recorrer contra afastamento de presidente do Conselho de Administração

Pedido de afastamento é baseado em argumentação de que há conflito de interesses, uma vez que Mendes também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia

Roque de Sá/Agência Senado Pietro Mendes acumula fiunções de secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da Petrobras



A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (12) que irá recorrer da decisão judicial que determinou o afastamento do presidente de seu Conselho de Administração, Pietro Mendes. A empresa alega que a decisão se baseia na suposta inobservância de requisitos do Estatuto Social da companhia durante o processo de indicação do conselheiro. O afastamento de Mendes foi resultado de uma ação popular movida pelo deputado estadual Leo Siqueira (Novo-SP), que também resultou na suspensão de sua remuneração pelo exercício da função. O parlamentar argumenta que a indicação de Pietro Mendes para o conselho da estatal configura um conflito de interesses, uma vez que ele também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), o que viola a Lei das Estatais.

A nomeação de Mendes para o conselho da Petrobras é apadrinhada pelo titular da pasta, Alexandre Silveira (PSD), que também afirmou que irá recorrer da decisão. Alexandre Silveira está em disputa com Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, pela influência na empresa. A decisão judicial reflete o embate de interesses políticos e econômicos no cenário da estatal.

