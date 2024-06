PIB do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2024 e supera expectativas

Índice divulgado pelo IBGE nesta terça-feira mostra recuperação em relação ao fim de 2023; cálculo do PIB trimestral não considerou impacto das enchentes no RS, que começaram no final de abril

joelfotos/Pixabay Em comparação com o mesmo trimestre de 2023, o PIB registrou um crescimento de 2,5%



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve um aumento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024 em relação aos três meses anteriores, de acordo com dados das Contas Nacionais Trimestrais. Em comparação com o mesmo trimestre de 2023, o crescimento registrado é de 2,5%, acima da projeção de 2,2%. O cálculo ainda não considera o o impactado das enchentes no Rio Grande do Sul, que ocorreram no final de abril e se intensificaram no início de maio. De acordo com o IBGE, o resultado foi puxado pelo crescimento de 1,4% dos Serviços, principalmente devido às contribuições do Comércio (3,0%), de Informação e Comunicação (2,1%) e de Outras atividades de serviços (1,6%).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Agropecuária cresceu 11,3%. Já a indústria registrou uma pequena variação negativa (-0,1%), que é considerada estável. Além disso, o IBGE revisou os resultados do PIB do quarto trimestre de 2023, que passou de estabilidade para uma queda de 0,1% em relação aos três meses anteriores. Houve também uma atualização nos números do terceiro trimestre de 2023, que saiu de estabilidade para um aumento de 0,1%, e do segundo trimestre, que foi ajustado de 0,8% para 0,9%, levando em consideração o ajuste sazonal.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA