PIB do Brasil cresce 2,9% em 2023, diz IBGE

Dados divulgados nesta sexta-feira, 1º, apontam que o Produto Interno Bruto do Brasil atingiu a marca de R$ 10,9 trilhões no acumulado do ano, impulsionado pela alta da agropecuária

EPITÁCIO PESSOA / ESTADÃO CONTEÚDO Destaque para agropecuária e crescimento do consumo das famílias



A economia brasileira fechou o ano de 2023 com um crescimento de 2,9%, impulsionada principalmente pelo setor de agropecuária, que teve um desempenho recorde. É o que apontam dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira, 1º. No quarto trimestre do ano passado, houve uma desaceleração, com estabilidade em relação ao trimestre anterior. O Produto Interno Bruto (PIB) do país atingiu a marca de R$ 10,9 trilhões no acumulado do ano, um aumento significativo em comparação com o ano anterior.

A Agropecuária foi o grande destaque, com um crescimento de 15,1% no ano, impulsionado pela produção recorde de soja e milho. Além disso, a Indústria teve um aumento de 1,6% e os Serviços de 2,4%. O PIB per capita também apresentou um avanço, alcançando R$ 50.194, um aumento real de 2,2% em relação a 2022. O consumo das famílias teve um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho e pelos programas de transferência de renda do governo.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, mostrou um aumento de 2,45% no acumulado do ano. O setor de serviços, o mais importante da economia brasileira, teve crescimento em todas as atividades, com destaque para as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados à intermediação, que tiveram um aumento de 6,6%. As indústrias extrativas também tiveram um desempenho positivo, com destaque para a extração de petróleo e gás natural e de minério de ferro, que registrou um aumento de 8,7%.

Em resumo, o desempenho da economia brasileira em 2023 foi impulsionado pelo setor de agropecuária, que teve um crescimento recorde. O PIB do país fechou o ano com um aumento de 2,9%, atingindo a marca de R$ 10,9 trilhões. O consumo das famílias teve um crescimento significativo, influenciado pela melhora do mercado de trabalho e pelos programas de transferência de renda do governo. Além disso, o setor de serviços teve um crescimento em todas as atividades, com destaque para as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados à intermediação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA