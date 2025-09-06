Pix bate recorde e registra 290 milhões de transações em um único dia

Valor movimentado chega a R$ 165 bilhões, marcando novo patamar para pagamentos instantâneos no Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Marca do Pix é alcançada em meio a questionamentos dos EUA sobre sistema de pagamento brasileiro



O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, movimentou R$ 164,8 bilhões em transações nesta sexta-feira (5), estabelecendo um novo recorde diário. O número de operações também foi histórico: 290 milhões em um único dia. O recorde anterior havia sido registrado em 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações. De acordo com o BC, os resultados demonstram a importância do Pix como infraestrutura digital pública essencial para o funcionamento da economia nacional.

Muito popular no Brasil, o Pix entrou recentemente na lista de investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos, que avalia possíveis práticas desleais do país em serviços de pagamentos eletrônicos. A apuração é conduzida pelo Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR) e também analisa áreas como comércio eletrônico, tecnologia, taxas de importação e desmatamento.

Em resposta, autoridades brasileiras e integrantes do sistema bancário defenderam o Pix. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou a segurança do sistema e reforçou que ele continuará sendo uma infraestrutura digital pública, sem a gestão de empresas privadas, evitando conflitos de interesse em decisões sobre participantes do sistema.

