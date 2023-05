Pix chega a 29% de todas as transações financeiras e se torna sistema com maior quantidade anual de operações

Dados levantados pelo Banco Central apontam que ferramenta conquistou crescimento expressivo entre 2021 e 2022 e contribuiu para a inclusão financeira dos brasileiros

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Três em cada quatro consumidores brasileiros usam Pix para compras online, aponta pesquisa realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box



Com cerca de dois anos de operação, o sistema de pagamentos Pix conquistou margem do mercado e representou 29% de todas as transações financeiras realizadas no ano passado. As informações foram divulgadas pelo Banco Central nesta quarta-feira, 31. Em 2021, o sistema de pagamentos instantâneos representava 16% das operações realizadas. Segundo o BC, entre novembro de 2020 e dezembro de 2022, o Pix tornou-se o instrumento com maior quantidade anual de transações. Chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do órgão, Angelo José Mont Alverne Duarte aponta que o baixo custo e a facilidade de uso do sistema, entre outros fatores, amplificaram a velocidade de adoção do Pix. “Sobre a evolução do ticket médio dos diferentes meios de pagamento, as informações mostram o uso preponderante do Pix e dos cartões (especialmente o pré-pago) nas transações de valor mais baixo, indicando seu papel importante na inclusão financeira. Transferências interbancárias e intrabancárias foram as principais opções para transações corporativas, de valores substancialmente mais altos”, indica o BC, em nota.