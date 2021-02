Pix fora do ar: usuários reclamam de instabilidade para fazer transferências

Relatos apontam problemas em diversas instituições financeiras; Banco Central afirma que sistema está operando normalmente

Marcello Casal J./Agência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro lançado pelo Banco Central



Usuários do Pix, a plataforma de pagamentos online do Banco Central, reclamam de oscilações para realizar transferências na tarde desta quinta-feira, 11. No Twitter, várias pessoas relataram dificuldades para usar o sistema em diversos bancos. Até o momento, apenas o Nubank se manifestou. Em respostas aos usuários, a fintech afirmou que o problema já está sendo solucionado. “Nosso time identificou uma oscilação e já está trabalhando para resolver, pedimos que aguarde alguns minutos enquanto isso e não repita a operação até que o sistema tenha normalizado, ok?”, publicou o perfil da empresa. Em nota, o Banco Central afirmou que a plataforma está funcionando normalmente. “Instituições podem pontualmente passar por intercorrências na operação, como acontece com outros sistemas e meios de pagamento.”