Plano Real impulsionou crescimento da produtividade no Brasil, afirma diretor do Banco Central

joelfotos/Pixabay Plano real completou 30 anos nesta segunda-feira (1º)



Renato Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, destacou em uma live realizada nesta segunda-feira, (1º) que o Plano Real foi fundamental para impulsionar o crescimento da produtividade no Brasil. Segundo ele, o país viveu um período de crescimento constante da produtividade após a implementação do Plano Real, que completou 30 anos hoje. Gomes ressaltou que a medida foi responsável por acabar com a hiperinflação e permitir o florescimento do mercado de crédito. Além disso, possibilitou que as empresas pudessem se planejar a longo prazo e investir em tecnologia. Antes da implementação do real, o sistema financeiro era extremamente concentrado e os bancos lucravam principalmente com a correção monetária. O diretor do Banco Central destacou que, durante o período de 1980 a 1994, a produtividade do Brasil praticamente não cresceu devido às limitações impostas pela inflação. Ele ressaltou que, naquela época, o mercado de crédito era secundário e as instituições financeiras se sustentavam principalmente com as rendas geradas pela correção monetária. Com o Plano Real, o Brasil conseguiu abrir espaço para o crescimento da produtividade e para o desenvolvimento do mercado de crédito a longo prazo. Gomes enfatizou que a estabilidade econômica proporcionada pelo real foi fundamental para impulsionar o crescimento do país e permitir que as empresas pudessem se planejar e investir de forma mais segura.

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA