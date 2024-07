Portabilidade da dívida do cartão de crédito começa nesta segunda

Operação será gratuita, exceto nos casos em que o pagamento da fatura é consignado em folha de pagamento; mudança foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional no final de 2023

Banco de imagens/Pexels ara realizar a portabilidade, o cliente deve solicitar uma simulação de pagamento da dívida em outra instituição financeira



Portadores de cartão de crédito podem transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que ofereça melhores condições de renegociação. A medida, que entra em vigor a partir desta segunda-feira (1), faz parte de uma nova resolução do Banco Central, visando aumentar a transparência nas faturas e reduzir o endividamento nessa modalidade de crédito, conhecida por suas altas taxas de juros. Segundo o BC, os juros para pessoas físicas no crédito rotativo atingiram 422,5% ao ano em maio, o que equivale a 14,77% ao mês. Para realizar a portabilidade, o cliente deve solicitar uma simulação de pagamento da dívida em outra instituição financeira. Com a nova proposta em mãos, o cliente pode verificar se o banco original deseja fazer uma contraproposta. Caso a instituição original opte por apresentar uma contraproposta, ela deve oferecer o mesmo prazo que a nova instituição para facilitar a comparação entre as alternativas. A operação de portabilidade será gratuita, exceto nos casos em que o pagamento da fatura é consignado em folha de pagamento. A mudança foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no final de 2023.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso