PMI de serviços tem queda de 50,5 em dezembro

Agência de preços S&P Global afirma que recuo se deu por conta do crescimento menos intenso na economia de serviços

Reprodução/Freepik Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços apresentou recuo no Brasil em dezembro



Dados divulgados pela agência de preços S&P Global nesta quinta-feira, 4, mostram que o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigal em inglês) de serviços do Brasil saiu de 51,2 em novembro para 50,5 em dezembro. Já o PMI composto, que engloba os setores industrial e de serviços, registrou queda de 50,7 pontos em novembro ante a 50,0 pontos em dezembro. A S&P Global aponta que essa redução se deve ao crescimento menos intenso na economia de serviços e a um declínio mais rápido na produção industrial.

“Os provedores de serviços mantiveram o poder da precificação, aumentando seus preços em maior escala, apesar da inflação de custos ter recuado. Considerando o ambiente de demanda frágil, as vendas de serviços, e com isso a atividade, podem ser impactadas de forma negativa no curto prazo”, diz trecho do relatório divulgado pela agência.

A pesquisa da S&P também mostrou que a confiança em relação ao futuro melhorou, impulsionada pelo otimismo em relação às condições econômicas, estabilidade de preços e tendências de demanda positivas. No entanto, os fabricantes têm enfrentado pressões sobre os custos, mas têm relutado em aumentar os preços cobrados na prestação de serviços, buscando manter a competitividade e garantir novos pedidos.