Paul McCartney faz vídeo especial para agradecer público brasileiro; confira

Ex-integrante dos Beatles fechou sua turnê GOT BACK 2023 em cinco grandes cidades do Brasil

ALLAN CALISTO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO MG - PAUL MCCARTNEY TOUR GOT BACK EM BH/MG - GERAL - Músico inglês Paul McCartney já está na Arena MRV se preparando para o show deste domingo (03), às 20h. 03/12/2023



Paul McCartney usou as redes sociais para expressar sua gratidão pelos shows que realizou no Brasil em dezembro de 2023. Em seu Instagram, o ex-integrante dos Beatles divulgou um vídeo no qual compartilha imagens das oito apresentações que fez no país, incluindo uma performance surpresa no Clube do Choro, em Brasília. O vídeo também mostra os bastidores dos concertos, proporcionando aos fãs uma visão dos momentos especiais vividos durante a turnê. “Paul fechou sua turnê GOT BACK 2023 em cinco grandes cidades do Brasil, terminando com um enorme show no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro! Obrigado a todos que vieram”, escreveu na legenda. Durante as imagens, McCartney destaca a importância do público em sua carreira e a receptividade calorosa que recebeu no Brasil. Ele descreve o país como “fantástico” e elogia a paixão dos brasileiros pela música e pela dança.

O músico também se surpreendeu com a juventude do público, esperando que as pessoas fossem da sua idade, mas ficou encantado ao ver crianças cantando suas músicas e sabendo as letras melhor do que ele mesmo. O ex-Beatle ressalta a alegria que sentiu ao se apresentar para plateias tão entusiasmadas e afirma que se divertiu muito durante sua passagem pelo Brasil. Para McCartney, subir ao palco e ser recebido com tanto carinho é como reencontrar um velho amigo que não se vê há muito tempo. Ele agradece a todos os fãs brasileiros pelo apoio e pela energia contagiante que proporcionaram durante os shows. Com esse vídeo especial, Paul McCartney reafirma sua conexão com o público brasileiro e deixa claro o quanto aprecia a oportunidade de se apresentar no país. As imagens dos shows e dos bastidores são uma forma de compartilhar com os fãs momentos únicos e emocionantes vividos durante a turnê, além de expressar sua gratidão pelo carinho e entusiasmo dos brasileiros.