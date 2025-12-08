‘Pode ser um problema’, diz Trump sobre aquisição da Warner Bros pela Netflix

O presidente dos EUA ainda declarou que estará ‘envolvido’ no processo que avaliará a compra

Francis Chung/EPA/EFE/Pool Trump deu declaração a jornalistas durante passagem no tapete vermelho do Kennedy Center Honors



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (7) que a aquisição da Warner Bros. Discovery “pode ser um problema” por causa da “enorme fatia de mercado” que estará sob poder da Netflix ao fim da fusão. Durante passagem pelo tapete vermelho do Kennedy Center Honors, o republicano declarou a jornalistas que estará “envolvido” na decisão de aprovar ou não o negócio.

Trump disse também que o co-diretor-executivo da Netflix Ted Sarandos não havia dado garantias sobre a transação durante reunião na Casa Branca, na semana anterior ao anúncio de aquisição.

O presidente dos EUA ainda elogiou Sarandos e afirmou que ele é “uma boa pessoa” e que fez “um dos melhores trabalhos na história do cinema”.

A Netflix anunciou na sexta-feira (5) acordo definitivo para adquirir os estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros. A operação é avaliada em US$ 82,7 bilhões, equivalente a R$ 452 bilhões.

As empresas esperam finalizar a transação de 12 a 18 meses depois de a Warner Bros dar continuidade ao plano de desmembrar o Discovery Global, que inclui os canais CNN e TNT, no terceiro trimestre de 2026. Segundo informações da Folha de S. Paulo, no Brasil, a TNT Sports deve ficar sob responsabilidade da Netflix.

O processo de aquisição da Warner Bros. Discovery deverá ser avaliado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Outro órgão norte-americano responsável por analisar esse tipo de transação é a Comissão Federal de Comércio. Assim, não cabe ao presidente do país fazer verificações antitruste em processos de aquisição e fusões de empresas.