Polêmica: guru financeiro diz que não dá para enriquecer com day trade, mas trader vai na contramão e entrega 1.038%

Rogério Araújo está ao vivo desde setembro do ano passado, todos os dias, operando e dando instruções para quem acompanha sua sala de trading

Nicholas Cappello/Unsplash Day trade é um tipo de operação na Bolsa de Valores que começa e termina no mesmo dia



Não confie em tudo que você vê na internet; ao contrário do que muitos gurus dizem, dá pra ganhar bastante com day trade, e esse analista profissional explica como acumulou 1.038% de rentabilidade nessas operações. Se você acompanha conteúdos de finanças na internet, provavelmente já se deparou com anúncios sobre day trade – as famosas operações na Bolsa de Valores que começam e terminam no mesmo dia. Muita gente alega fazer R$ 500, R$ 1.000 e até mesmo R$ 5.000 por dia com operações que duram minutos ou até mesmo segundos. Porém, você também já deve ter visto muitos influenciadores, que fazem conteúdo sobre investimentos, dizerem que day trade não funciona ou que é uma forma garantida de perder dinheiro.

Até mesmo um dos maiores gurus do mercado financeiro brasileiro já afirmou categoricamente em um podcast que é impossível enriquecer rapidamente com day trade. “O trading, tem gente que usa isso como uma forma de enriquecimento, mas você não vai enriquecer rapidamente com altas chances de fazer isso de casa e com muita facilidade.” Veja bem essas palavras: você não vai enriquecer rapidamente, de casa e com facilidade. Bem, felizmente essa frase não é uma verdade absoluta. Acredite se quiser, mas é possível ganhar um bom dinheiro com day trade exatamente nas condições em que esse guru afirmou ser impossível:

Rapidamente;

Direto da sua casa, com seu computador pessoal;

Com muita facilidade.

Não dá pra enriquecer com day trade? Fala isso pra quem já acumula 1.038% de rentabilidade

Embora muitos concordem com a posição desse guru, um trader brasileiro vem contrariando essa fala todos os dias. Desde que iniciou seu trabalho em uma sala de trading ao vivo, há 176 dias, o trader Rogério Araújo acumula rentabilidade de 1.038%. Caso você não saiba, uma sala de trading é um ambiente virtual, uma live, em que o trader faz suas operações e instrui seus telespectadores a fazer a mesma coisa. Assim, qualquer pessoa pode “copiar e colar” o que o trader está fazendo.

Isso significa que quem está acompanhando e replicando todas as recomendações da sala desde o início, há 176 dias, e começou investindo R$ 3.000, hoje tem R$ 34.140. Isso mesmo: quase R$ 34 mil na conta começando com apenas R$ 5.000 – em menos de um ano. Tudo bem, muitas pessoas dirão que isso não é o suficiente para “enriquecer”. Mas seja sincero: uma grana dessa na sua conta faria diferença na sua vida? Se sim, então o day trade pode ser uma ferramenta revolucionária para a sua condição atual.

Você não precisa ganhar milhões. Só de ganhar mais alguns milhares de reais todo mês, sem depender do chefe ou do governo, apenas com seu computador, já é uma grande conquista. E isso, novamente, sem que a pessoa precise ter qualquer conhecimento profundo de investimentos, apenas “copiando e colando” os movimentos de Rogério.

Por que 97% das pessoas perde dinheiro no day trade?

Muito do preconceito com o day trade tem origem na famosa pesquisa da FGV, que diz que 97% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E é verdade. Mas isso não acontece porque o day trade não funciona. Na verdade, apesar de o day trade ter o potencial gigantesco de botar muito dinheiro na conta de qualquer pessoa, a maioria dos investidores não têm o preparo emocional necessário para lidar com a volatilidade desse tipo de operação. “A pessoa começa no day trade com pouco dinheiro, passa por algumas perdas (o que acontece com qualquer um), fica desesperada e aumenta os aportes, tentando recuperar o que perdeu. Quando vai ver, ela já perdeu mais do que podia. As emoções tomaram controle do processo de decisão dela – e esse é um erro fatal”, explica Araújo.

Ou seja: é verdade, sim, que a maioria perde dinheiro nesse mercado. Da mesma forma que a maioria dos formandos em direito não consegue passar na prova da OAB ou que a maioria dos inscritos no ENEM não consegue aprovação em nenhuma faculdade. Em qualquer mercado do mundo, o topo está reservado para poucas pessoas. A diferença é que, ao contrário do caminho tradicional, o caminho do day trade pode botar R$ 60 mil no seu bolso em pouco tempo – como já aconteceu nos últimos meses.

Veja simulações baseadas em números reais de quanto você teria ganhado com as recomendações de Araujo

E, como você pode ver, o potencial dessas operações é tão gigantesco que pouco dinheiro pode ser suficiente para gerar excelentes retornos. Veja algumas projeções do que teria acontecido se você seguisse todas as recomendações de Araujo, com diferentes valores iniciais:

R$ 100 se transformariam em R$ 1.138

R$ 500 se transformariam em R$ 5.690

R$ 1.000 se transformariam em R$ R$ 11.380

R$ 2.000 se transformariam em R$ 22.760

No último caso, apenas R$ 2.000 reais seriam suficientes para acumular quase R$ 23 mil na conta. Com certeza um dinheiro que faria diferença na vida de muitas pessoas. Mas, se você começasse com apenas R$ 500, teria hoje quase R$ 6 mil – sem precisar trabalhar um segundo a mais no seu emprego: apenas como renda extra online. Sendo mais objetivo, a estimativa da plataforma em que Araujo trabalha é de que a renda média mensal de quem acompanha a sala é de R$ 4.000.

Claro que ganhos passados não garantem ganhos futuros. No mundo dos investimentos, cada dia é um novo dia. Mas esses números mostram que, diferentemente do que muitos gurus financeiros afirmam, é totalmente possível ganhar dinheiro com essas operações de curto prazo. A questão, claro, é encontrar uma fonte confiável para aprender a fazer essas operações.

Vendedores de cursos são mesmo confiáveis?

E aí entra outro problema: com a explosão do interesse pelo day trade na internet, surgiram centenas de gurus que não ganham um real com as operações em si e fazem dinheiro apenas vendendo cursos. Tenho certeza que você já viu um anúncio como esse por aí: um trader tirando férias em algum lugar paradisíaco, com um carrão, roupas de luxo e dizendo que, só naquele dia, ganhou R$ 5 mil com essas operações. Mas aí entra o grande detalhe: você já viu, na prática, algum desses traders ganhando dinheiro? Eu nunca vi. Só vejo as promessas e os carros alugados, mas nunca vi se eles sabem realmente fazer o que prometem.

E é aqui que entra a maior diferença entre Araujo e esses traders: ele faz isso ao vivo, todos os dias, pra quem quiser ver (e copiar, claro). Sabe esses 1.038% de valorização que Rogério acumulou nos últimos meses? Foi tudo feito ao vivo. Está gravado e registrado, você pode conferir com os próprios olhos. Essa é a diferença entre quem realmente tem a capacidade de te ajudar a enriquecer com day trade e quem só quer vender cursos. E aí entra uma outra objeção bastante comum que é feita a esses gurus: “Se você ganha tanto dinheiro com isso, por que precisa vender curso? Por que não entrega isso de graça?”. Pois bem, Rogério aceitou esse desafio. Veja só o que vai acontecer.

Araújo disponibiliza acesso gratuito à sua sala; veja como entrar e ter chance de lucrar

Se você se interessou por essa possível nova fonte de renda, já deve ter entendido que uma sala de trading é o melhor lugar para começar. Afinal, você não precisa comprar nenhum curso e pode começar a ganhar dinheiro já no primeiro dia, apenas imitando os movimentos do trader. Você também deve ter entendido que provavelmente a sala de maior resultado no mercado atual seja a da Vitreo, comandada por Rogério Araújo. Ele é o responsável pela estratégia que acumula 1.038% de ganhos em 176 dias.

A Vitreo faz parte do grupo que foi comprado recentemente pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente bastante grande por trás desse projeto. Não são aventureiros gravando vídeos para o YouTube ou vendedores de curso. Rogério está ao vivo desde setembro do ano passado, todos os dias, operando e dando instruções para quem acompanha a sala. Ou seja, quem tem acesso a esse ambiente só precisa copiar e colar o que Rogério faz aAra ter exatamente o resultado que ele tem.

E os resultados falam por si mesmos. Não se trata de um golpe de sorte, mas de uma estratégia que já foi aplicada com sucesso em mais de 4.000 operações. A taxa de retorno das recomendações de Rogério é tão alta que parece mentira: 83% de acerto. De cada 100 recomendações, 83 deram lucro. Dá pra entender por que essa é a melhor estratégia para quem quer a oportunidade de ganhar dinheiro rápido? E se você pensa que chegou até aqui pra descobrir quanto precisa pagar pelo curso do Rogério, prepare-se pra ficar de queixo caído: o acesso à sala de trading dele é totalmente de graça. Sim, você não leu errado. É de graça e ponto final. Não vai ter venda no final, nem nada disso. Você só precisa clicar no botão abaixo, seguir as instruções e liberar seu acesso gratuito. É fácil assim.

Por que de graça?

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil que possibilita multiplicar o dinheiro investido, por que abriria para o público de forma gratuita? Para começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar. Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem 1.000 reais que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar.

Em segundo lugar, a empresa por trás dessa proposta, a Vitreo, tem muito a ganhar com sua participação nesse projeto. Isso porque é uma plataforma completa de investimentos, que oferece diversos tipos de produtos, tanto focados em curto como no longo prazo. Pra você ter uma ideia, a Vitreo é uma das mais inovadoras do Brasil quando o assunto são fundos de investimentos, aplicando em teses bastante arrojadas, como no agronegócio brasileiro e até mesmo no metaverso.

Ao convocar novos participantes para a sala de trading, a Vitreo abre a possibilidade de novos clientes conhecerem o trabalho da empresa. Dessa forma, você pode acabar consumindo novos produtos e pagando taxas para a plataforma. Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma oportunidade de multiplicar o capital dos investidores, a Vitreo cria clientes satisfeitos, que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa. É uma relação de ganha-ganha para todos os envolvidos. Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e conheça a sala de trading da Vitreo. Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito e o que está ali pode mudar sua vida financeira.

