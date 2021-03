Por falta de pagamento de aluguel, Forever 21 é despejada de shopping no Rio de Janeiro

Segundo a decisão, a unidade estaria devendo alugueis desde abril de 2020, quando teve início a pandemia de Covid-19, que obrigou o fechamento das lojas e shoppings da capital carioca

Reprodução/Facebook Oficial da Forever 21 Empresa deverá pagar dívida e arcar com custos do processo



A rede de lojas varejista Forever 21 sofreu uma ordem de despejo por falta de pagamento e deverá fechar sua loja no Shopping RioSul, localizado no bairro do Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Segundo a decisão, a unidade estaria devendo alugueis desde abril de 2020, quando teve início a pandemia de Covid-19, que obrigou o fechamento das lojas e shoppings da capital carioca. Entretanto, em sua decisão, a juíza Flávia Alves, da 14ª Vara Cível, considerou que a empresa teve “tempo o suficiente” para se “restabelecer financeiramente e recuperar o seu vultuoso faturamento mensal”. Na decisão, a magistrada determinou que a empresa pague o valor da dívida, que, à época da instauração do processo, era de R$ 696.394,27, de todos os aluguéis vencidos a partir de setembro de 2020 dos alugueis que vencerão até a saída da empresa, que terá 30 dias para deixar a unidade, e dos custos do processo.