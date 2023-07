Por mudanças na reforma tributária, Tarcísio reúne base e oposição e deve passar semana em Brasília

Um dos pontos defendidos pelo governador paulista é mudar o formato do comitê de Estados e municípios previsto para gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

Reprodução/Jovem Pan News O governador de SP, Tarcísio de Freitas, questiona pontos da reforma tributária



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embarca na noite desta terça-feira, 4, para Brasília, ainda sem previsão de retorno. O chefe do Executivo paulista pretende permanecer na capital federal “o quanto for necessário”, segundo fontes do Palácio dos Bandeirantes, para articular mudanças na reforma tributária. Tarcísio está preocupado com a votação do projeto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), pretende aprovar o texto até a próxima sexta-feira, 7. Logo após chegar a Brasília, Tarcísio deve participar, na noite de terça, de um encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) com governadores sobre o assunto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também deve ir à capital federal para participar das dicussões. A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) tem reunião prevista com representantes dos municípios sobre as alterações nos impostos.

JANTAR

Neste domingo, 2, o governador de SP e o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), receberam 30 deputados federais de São Paulo para debater a reforma tributária durante um jantar no Palácio dos Bandeirantes. Entre os presentes, estavam deputados da base e também da oposição. O encontro foi aberto por Tarcísio, que discursou durante 30 minutos. Interlocutores apontam que o governador paulista fez três sugestões de alteração no texto. Um dos pontos defendidos por Tarcísio é a mudança em um dispositivo do texto que cria um comitê formado por Estados e municípios para gerirem, de forma conjunta, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), imposto único que substituirá o ICMS e o ISS. O comandante de São Paulo acredita que o ponto fará com que o Estado perca a autonomia, e pediu ajuda dos parlamentares para barrar a medida. O secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, também discursou durante o evento, que foi fechado pelo deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi. Em rede social, Rossi disse que o jantar “foi ótimo”, e que Tarcisio “apoia 90% da reforma tributária”, mas que fez sugestões que serão encaminhadas ao relator do texto, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas).