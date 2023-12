Porto de Santos bate recorde de movimentação de cargas em novembro

Terminal atingiu a marca de 15,7 milhões de toneladas em novembro, o que representa um crescimento de 29,4% em relação ao mesmo período do ano passado

Vosmar Rosa/Ministério de Portos e Aeroportos Expectativa é que o Porto de Sants supere seu recorde histórico, estabelecido no ano passado, até o final de 2023



O Porto de Santos registrou um recorde na movimentação de cargas no mês de novembro, atingindo a marca de 15,7 milhões de toneladas. Esse número representa um crescimento de 29,4% em relação ao mesmo período do ano passado e também é a maior marca já registrada para o mês de novembro. O aumento nos embarques de açúcar, soja em grão, farelo de soja e milho, além das descargas de fertilizantes, foram os principais responsáveis por esse resultado positivo. Outro destaque foi a movimentação de contêineres, que totalizou 409,5 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), representando um crescimento de 8,2% em comparação ao mesmo mês de 2022. Com esse desempenho, o porto conseguiu superar a movimentação acumulada de cargas do ano passado, chegando a 157,7 milhões de toneladas, um crescimento de 4,9% e a maior marca já registrada para esse período. A expectativa é que supere seu recorde histórico estabelecido no ano passado até o final deste ano.

No acumulado do ano, as cargas de exportação apresentaram um crescimento de 8,0%, totalizando 118,4 milhões de toneladas. Já as descargas tiveram uma redução de 3,4%, chegando a 39,2 milhões de toneladas. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, ressaltou a importância desses números para o Brasil e destacou a necessidade de investimentos em melhorias, tecnologia e acessos. Ele também mencionou a importância de uma nova pista de descida Planalto-Baixada. No setor do agronegócio, as mercadorias continuaram se destacando, principalmente a soja em grão, com um aumento de 17,7% e 29,8 milhões de toneladas, o milho, com um crescimento de 38,5% e 18,4 milhões de toneladas, e o açúcar, com um aumento de 6,7% e 20,1 milhões de toneladas. Por outro lado, o movimento de contêineres apresentou uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior.

Todos os segmentos de carga registraram um crescimento significativo e estabeleceram suas maiores marcas para o período. Os granéis sólidos tiveram um aumento de 13,1%, acumulando 86,2 milhões de toneladas, com destaque para os embarques de soja em grão, milho e açúcar. Já os granéis líquidos somaram 17,6 milhões de toneladas, representando um aumento de 1,0%, com destaque para o óleo diesel e gasóleo, óleo combustível e sucos cítricos. A carga geral solta teve uma redução de 10,7%, totalizando 7,9 milhões de toneladas, com destaque para a celulose.

O fluxo de navios nos 11 meses do ano registrou um crescimento de 4,0%, com um total de 4.949 atracações. O Porto de Santos manteve sua participação acumulada na corrente comercial brasileira em 28,5%, sendo que cerca de 30,2% das transações comerciais do Brasil com o exterior passaram pelo complexo portuário de Santos e tiveram a China como país parceiro. O Estado de São Paulo se destacou com a maior participação, representando 54,4% das transações comerciais com o exterior por meio do terminal.