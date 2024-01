Prazo de pagamento do IPVA se encerra nesta segunda no Rio de Janeiro

Alíquotas e as datas de vencimento variam de acordo com cada Estado, e os descontos podem chegar a 3% para quem pagar à vista

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço dos carros usados caiu, indicando que o valor do imposto também será menor.



Os proprietários de veículos no Brasil devem ficar atentos ao prazo de pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores). No Rio de Janeiro, a cota única ou primeira parcela vence nesta segunda-feira, 22. Neste ano, o preço dos carros usados caiu em média 4,26% até novembro, o que indica que o valor do IPVA também será menor. A maioria dos Estados utiliza o valor venal dos automóveis como referência para calcular a alíquota do imposto. No Estado do Rio, por exemplo, o valor venal caiu em média 4,39%. As alíquotas e as datas de vencimento variam de acordo com cada Estado, e os descontos podem chegar a 3% para quem pagar à vista. Além disso, carros elétricos, pessoas com deficiência e veículos com mais de 10 anos de uso podem ser isentos do IPVA, dependendo da região.