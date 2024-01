Bia Haddad é eliminada nas duplas e se despede do Aberto da Austrália

Ao lado da americana Townsend, a tenista brasileira foi derrotada por 2 sets a 0 por Cristina Bucsa e Alexandra Panova

Adrian Dennis/AFP



A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do Aberto da Austrália, na chave de duplas. Ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira foi derrotada pela espanhola Cristina Bucsa e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h07 min. Bia e Taylor eram as favoritas no confronto. Contudo, elas não conseguiram se impor em quadra desde o início da partida. Como o site da Jovem Pan mostrou, além da eliminação nas duplas, Bia também foi derrotada na chave de simples. Na terceira rodada, ela foi eliminada pela russa Maria Timofeeva. Naquela partida, Bia também era a favorita, por ser a 10ª cabeça de chave.

No confronto contra Bucsa e Panova, as adversárias controlaram a partida com certa facilidade no primeiro set, conquistando uma quebra de saque e abrindo 3/1 no placar. Bia e Taylor não conseguiram reagir e acabaram cedendo mais um game de serviço à dupla adversária, que fechou o set por 6/2. No segundo set, Bia e Taylor jogaram melhor e a partida se tornou mais equilibrada. No entanto, no sétimo game, a espanhola e a russa conseguiram a única quebra de serviço da parcial. Nas quartas de final, Bucsa e Panova devem enfrentar a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski e pela neozelandesa Erin Routliffe, que são as atuais campeãs do US Open e a quarta cabeça de chave do Aberto da Austrália.