Prazo para uso de créditos da Nota Fiscal Paulista para abatimento do IPVA 2023 vai até 31 de outubro

O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa para que o imposto seja quitado

Edson Lopes Jr / A2 FOTOGRAFIA Em outubro de 2021, 89.174 consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano



Até 31 de outubro, usuários do Programa Nota Fiscal Paulista podem solicitar que os créditos sejam utilizados para abater o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023. Os interessados devem entrar no site da Nota Fiscal Paulista, fazer o cadastro no sistema do programa e solicitar essa opção de abatimento. Para que a solicitação seja válida, o veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa. Ainda é possível optar por enviar o valor integral ou parcial para quitar o imposto. Caso seja enviado um valor superior ao necessário, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista. Outubro é o único mês do ano em que consumidores podem utilizar seus créditos para abater o IPVA. No ano passado, 89.174 consumidores solicitaram o abatimento do imposto, totalizando cerca de R$ 5,4 milhões.