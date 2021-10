Preço da cesta básica sobe em 11 capitais brasileiras em setembro; confira a lista

Pesquisa do Dieese mostra que valor está acima de R$ 600 em oito cidades

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aumento do preço dos alimentos foi registrado na maior parte das capitais pesquisadas pelo Dieese



O preço da cesta básica subiu em 11 das 17 capitais pesquisadas em setembro pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 6. A capital paulista possui o maior valor, de R$ 673,45, enquanto Aracaju registrou o preço mais em conta, de R$ 454,03. Na comparação com o mês anterior, as maiores altas foram registradas em Brasília (3,88%), Campo Grande (3,53%), São Paulo (3,53%) e Belo Horizonte (3,49%). As capitais com quedas mais intensas foram João Pessoa (-2,91%) e Natal (-2,90%). Ao comparar setembro de 2020, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais foram observados em Brasília (38,56%), Campo Grande (28,01%), Porto Alegre (21,62%) e São Paulo (19,54%). Nos primeiros nove meses de 2021, 16 capitais acumularam alta, com taxas entre 0,19%, em Aracaju, e 13,05%, em Curitiba. Somente Salvador apresentou ligeira queda de 0,05%. Com base na cesta de São Paulo, o Dieese estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.657,66, ou 5,14 vezes o piso nacional de R$ 1.100. Já em agosto, o valor do mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.583,90, ou 5,08 vezes o piso em vigor. O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta, em setembro, ficou em 115 horas e 02 minutos, maior do que em agosto, quando foi de 113 horas e 49 minutos.

Preço da cesta básica nas capitais em setembro de 2021 e a variação com o mês anterior:

São Paulo = R$ 673,45 / 3,53%

Porto Alegre = R$ 672,39 / 1,16%

Florianópolis = R$ 662,85 / 0,58%

Rio de Janeiro = R$ 643,06 / 1,40%

Vitória = R$ 633,03 / 2,27%

Campo Grande = R$ 630,83 / 3,53%

Brasília = R$ 617,65 / 3,88%

Curitiba = R$ 610,85 / 1,73%

Belo Horizonte = R$ 582,61 / 3,49%

Goiânia = R$ 574,08 / 1,54%

Fortaleza = R$ 552,09 / -0,03%

Belém = R$ 532,56 / 0,46%

Natal = R$ 493,29 /-2,90%

Recife = R$ 489,40 / -0,42%

Salvador = R$ 478,86 / -1,36%

João Pessoa = R$ 476,63 / -2,91%

Aracaju = R$ 454,03 / -0,52%