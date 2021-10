Petrobras avalia novo aumento nos preços dos combustíveis

Com dólar alto e aumento do barril no mercado externo, a política de alinhamento de preços da estatal está em discussão

Divulgação/Petrobras Mantendo política de alinhamento dos preços ao mercado internacional, Petrobrás pode aumentar preços dos combustíveis novamente nos próximos dias



A possibilidade de um novo aumento nos preços dos combustíveis voltou à pauta da Petrobras. Segundo fontes da Jovem Pan, há pouca margem de manobra para a estatal dentro de sua atual política de alinhamento de preços com o mercado internacional. Com o aumento do dólar e do preço do barril do petróleo do tipo Brent, que já opera acima de US$ 80, é possível que, nos próximos dias, haja uma nova elevação na gasolina e no diesel nos postos de combustíveis de todo o Brasil. Na semana passada, o diesel subiu 9% nas refinarias da Petrobras após 85 dias de preços estáveis e inalterados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga