Preço da gasolina aumentou 13% em 2023 com acréscimo de R$ 0,65 por litro

Aumento é associado à mudança de tributos federais e à elevação do ICMS

Marcelo Camargo/Agência Brasil Reajustes da Petrobras impactam em toda a cadeia econômica



Dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que a retomada dos tributos federais e estaduais resultaram no aumento do preço da gasolina em 13% em 2023, o que levou a um acréscimo de R$ 0,65 por litro. Os tributos correspondam a R$ 0,69 do preço final do combustível. O preço da gasolina nos postos de combustíveis teve um aumento de 13% em 2023, o que resultou em um acréscimo de R$ 0,65 por litro. Além disso, a alta do ICMS, imposto estadual, também contribuiu para o aumento do preço da gasolina.

De acordo com o levantamento mais recente da Petrobras, com base nos dados da ANP e da Universidade de São Paulo (USP), os tributos nacionais representam 12,3% do preço total do óleo nas bombas, o que equivale a R$ 0,69 por litro. Vale ressaltar que, em 2022, o governo Jair Bolsonaro implementou medidas de redução de dois tributos federais, o que resultou em uma queda de 25% no preço da gasolina no ano passado. No entanto, no início deste ano, a gestão Lula conseguiu manter a isenção da cobrança tributária por 60 dias. Contudo, ao longo deste ano, os tributos foram gradualmente sendo reintroduzidos, como parte dos esforços do governo federal para aumentar a arrecadação e melhorar as contas públicas. A previsão é que a cobrança total desses encargos seja retomada em 1º de janeiro de 2024, no caso do diesel.