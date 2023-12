Gabigol nega tentativa de fraude em exame antidoping

Atacante do flamengo é acusado por tentar fraudar exame antidoping em abril deste ano

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol durante derrota do Flamengo para o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil



A assessoria do jogador Gabigol se manifestou nesta sexta-feira, 22, após o atacante do Flamengo ser acusado de ter fraudado um exame de controle antidoping em abril deste ano. “O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame”, diz o comunicado oficial divulgado pela equipe do jogador.

De acordo com a acusação, o jogador teria se negado a realizar a coleta do exame em abril deste ano, no Ninho do Urubu, antes do treino que inicia às 10h. O caso foi instaurado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem e, se for comprovada a tentativa de fraude ao exame, ele pode ser condenado por até quatro anos. Em nota, a assessoria informada, ainda, que ele segue à disposição para quaisquer esclarecimentos.