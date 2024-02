Gasolina e diesel ficam mais caros a partir desta quinta

Gás de cozinha também foi afetado, com R$ 0,16 a mais por quilo devido ao aumento da alíquota do ICMS

O preço da gasolina sofrerá um aumento a partir desta quinta-feira, 1, de pelo menos R$ 0,15 por litro em todo o país. Segundo o último levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio do litro da gasolina passará de R$ 5,56 para R$ 5,71. Além disso, o diesel também sofrerá alta de R$ 0,12, chegando a uma média de R$ 5,95 por litro. O gás de cozinha também foi afetado, com R$ 0,16 a mais por quilo. Os reajustes ocorrem em meio ao aumento da alíquota do ICMS, que passou de 18% para 20%. Essa é a primeira vez que o imposto é reajustado após a mudança do modelo do tributo, que foi sancionada em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O modelo unificou a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, que agora é cobrada por litro, diferente do etanol combustível, que continua sendo cobrado por percentual do preço estimado dos produtos na bomba.

Vale ressaltar que essa mudança na alíquota foi aprovada por unanimidade pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em outubro de 2023 e publicada no mesmo mês. O Confaz é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reúne os secretários de Fazenda ou Economia dos estados e do Distrito Federal. Com essa decisão, o ICMS cobrado sobre a gasolina passou a ser de R$ 1,37 por litro; do diesel, R$ 1,06 por litro; e do gás de cozinha, R$ 1,41 por quilo.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA