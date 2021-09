Preço da gasolina registra nova alta e se mantém acima de R$ 6; valor máximo chega a R$ 7,23

Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o Rio Grande do Sul registrou o maior preço do país; menor cotação foi encontrada em São Paulo

Estadão Conteúdo O preço médio do etanol também registrou alta e foi para R$ 4,715, enquanto que o diesel registrou um pequeno recuo, indo para R$ 4,707



O preço médio da gasolina comum registrou uma nova alta e segue acima da marca de R$ 6. Os dados foram obtidos por um levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado entre os dias 19 e 25 de setembro. Segundo a ANP, o preço médio do combustível no Brasil chegou a R$ 6,092, mostrando um pequeno aumento em relação a última semana, quando o valor médio era de R$ 6,076. Além disso, o levantamento mais recente também mostrou que o preço máximo registrado pela ANP foi de R$ 7,236, encontrado no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Estado que registrou o menor preço mínimo foi São Paulo, com o litro do combustível sendo vendido a R$ 5,049. O preço médio do etanol também registrou alta e foi para R$ 4,715, enquanto que o diesel registrou um pequeno recuo, indo para R$ 4,707.