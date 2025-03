Preço do café sobe em todas as capitais brasileiras

Governo federal alega que geadas e secas dificultam a queda no preço; uma das medidas para baratear o produto será zerar a alíquota de importação

Café subiu em todas as capitais pesquisadas, variando entre 6,66% em São Paulo e 23,81% em Florianópolis



Dados da pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), revelaram que o preço do café foi o que mais aumentou entre todos os alimentos. O produto subiu em todas as capitais pesquisadas, variando entre 6,66% em São Paulo e 23,81% em Florianópolis. Durante entrevista à CNN, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, disse que condições da “natureza ambiental”, como geadas e secas, dificultam a queda no preço do café.

“O café é um dos produtos resistentes para baixar preço, porque tem um grande problema de natureza ambiental que atinge a lavoura de café. O café passou quatro anos sofrendo com geadas e com seca, falta de água e agora o café também sofreu com quebras no exterior, mas não tem sentido, nesse contexto, você ter medidas sanitárias, que são inexplicáveis e tarifas que são igualmente inexplicáveis para o café”, afirmou o ministro. De acordo com o governo federal, uma das medidas tomadas para diminuir o preço do café e de outros alimentos será zerar a alíquota de importação.

Por Nátaly Tenório