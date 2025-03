Lula ameaça medida drástica, tensão Trump-Xi Jinping, mudança no clima e dólar a R$ 6,50 no Hora H do Agro

Confira os destaques do programa deste sábado (8)

Ricardo Stuckert / PR Para o agro, a fala do presidente Lula sobre os alimentos acende um alerta sobre uma possível taxação das exportações do setor



O programa Hora H do Agro deste sábado (8), analisou o efeito das medidas anunciadas pelo governo para tentar baratear os alimentos. Entre as ações está a redução do imposto de importação de produtos como milho, café e carnes. Segundo o presidente Lula, se não funcionarem, o governo tomará medidas drásticas sobre o tema. Para o agro, a fala do petista acende um alerta sobre uma possível taxação das exportações do setor.

No encontro, a jornalista Kellen Severo também abordou o aumento das tensões entre Donald Trump e Xi Jinping depois que a China retaliou as tarifas de 20% impostas pelos americanos. A partir da próxima semana, produtos americanos como soja, milho, trigo e carnes terão tarifas de até 15%. Em discurso no Congresso, Trump pediu paciência aos agricultores americanos e lembrou o acordo que firmou com os asiáticos no último mandato.

Também estiveram em destaque o alerta feito por meteorologistas sobre uma mudança no padrão climático que deve ocorrer em breve, a projeção de disparada do dólar ainda neste ano e as perspectivas e tendências para o futuro do setor no quadro Visão Agro. Confira!