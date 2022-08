Preço do diesel está 14% acima do praticado no cenário internacional

Gasolina também encontra-se com valor acima do mercado global em 8%; informação foi divulgada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom)

REUTERS/Adriano Machado Para que houvesse um eventual risco de desabastecimento de diesel no mundo e no Brasil, o cenário geopolítico global precisaria se deteriorar profundamente



Um relatório divulgado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) nesta segunda-feira, 8, que o preço do diesel no mercado brasileiro está 14% acima do praticado no mercado internacional. Segundo o órgão, para que a paridade fosse atingida – seguindo a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), adotada pela Petrobras -, seria necessário reduzir R$ 0,64 por litro de combustível. No caso da gasolina, a defasagem média encontra-se em 8% e, para atingir a paridade, o preço deveria ser reduzido em R$ 0,28. O cálculo realizado para atingir a equalização nos preços envolve os custos de aquisição e da entrega do diesel, incluindo transporte e taxas portuárias. Na última quinta-feira, porém, a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel de R$ 0,20, com uma queda de 3,57%. Em nota, a petroleira estatal afirmou que o preço médio da venda do combustível “para as distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro”.