Preço dos cereais registra aumento em dezembro por problemas de logística

No parâmetro anual, trigo, milho e cevada, por exemplo, apresentaram redução significativa

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Colheitadeira colhe o milho em uma plantação no município de Sorriso, no norte do estado do Mato Grosso



O Índice de Preços de Cereais da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) divulgou nesta sexta-feira, 5, dados de dezembro que mostram o aumento de 1,5% dos preços dos cereais em relação ao mês anterior. Este aumento, no entanto, se deve aos problemas logísticas que afetaram os embarques dos principais países exportadores. Ao longo do ano, trigo, milho e cevada, por exemplo, apresentaram uma redução significativa. Já o Índice de Preços do Arroz da FAO teve um aumento de 21% em dezembro, principalmente devido às preocupações com o impacto do El Niño na produção de arroz e às restrições à exportação da Índia. Além disso, os preços de exportação do trigo e do milho também aumentaram no mesmo período, devido a perturbações logísticas relacionadas ao clima e a tensões no Mar Negro.

No entanto, desde o início de 2024, os preços do trigo, milho e soja têm apresentado uma diminuição, influenciados pelo fortalecimento do dólar americano e pelas melhores condições climáticas no Brasil e nos Estados Unidos. Em dezembro, o Índice de Preços dos Alimentos da FAO registrou uma queda de 1,5% em relação a novembro e de 10,1% em relação a dezembro de 2022. No geral, o índice para o ano de 2023 foi 13,7% inferior ao valor médio do ano anterior, sendo que apenas o índice internacional de preços do açúcar apresentou um aumento nesse período. A maior queda foi observada nas cotações internacionais do açúcar.