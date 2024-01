Rússia usa mísseis da Coreia do Norte para atacar Ucrânia

Kiev não apresentou provas que comprovem o uso do armamento; acusação vem após declaração dos Estados Unidos contra Moscou

Genya SAVILOV / AFP Um policial está em frente a um prédio residencial fortemente danificado, três dias após um ataque com mísseis russos em Kiev



A Ucrânia acusa a Rússia de ter usado mísseis da Coreia do Norte para realizar ataques contra a província de Kharkiv no final de dezembro e início de janeiro. Segundo o assessor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, essa foi a primeira vez que a Federação Russa atinge o território ucraniano com mísseis norte-coreanos. Essas acusações vêm após uma declaração dos Estados Unidos. Podolyak ressaltou que a Rússia não pode mais esconder sua participação nesse ataque, que faz parte de sua guerra genocida. A guerra entre russos e ucranianos está perto de completar dois anos. O conflito iniciou em fevereiro de 2022. A informação sobre o ataque com mísseis foi confirmada pelo governador da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Segundo a mídia estatal, esses mísseis foram produzidos fora da Rússia. Podolyak aproveitou para criticar a Rússia, afirmando que o país está atacando os ucranianos com armamentos provenientes de um estado onde os cidadãos são torturados em campos de concentração por motivos banais, como possuir um rádio não registrado ou conversar com um turista. Apesar das acusações, o assessor presidencial não apresentou provas de que os mísseis utilizados no ataque são de fato norte-coreanos.