Conab divulga variação de preços de frutas e verduras; veja o que caiu e o que subiu

Boletim da ompanhia Nacional de Abastecimento analisa os preços em dez Ceasas pelo país; tomate, cebolas e frutas em geral ficaram mais caros

grmarc/Freepik Preço médio da alface teve uma queda de 18% em dezembro de 2023



O preço médio da alface teve uma queda de 18,01% em dezembro de 2023, de acordo com o 1º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) de 2024, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estudo analisa os preços de frutas e hortaliças comercializados em dez centrais de abastecimento (Ceasas) pelo país. As maiores quedas de preços foram registradas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), com 29,69%, e na Ceasa/RJ, com 11,21%. A diminuição na cotação no mercado atacadista de São Paulo pode ser explicada pelo aumento no volume comercializado da alface em relação a novembro, que foi de 10%. Por outro lado, o preço da batata comum (inglesa) apresentou uma alta de 20,37% em dezembro passado, pelo terceiro mês consecutivo. As maiores altas foram registradas na Ceasa de Vitória, com 28,19%, na Ceasa Minas, em Belo Horizonte, com 26,10%, na Ceasa/RJ, com 25,02%, e na Ceagesp, com 23,68%. O Boletim Hortigranjeiro Janeiro/2024 aponta que a maior procura pela batata, tradicionalmente consumida em pratos de festas de fim de ano, foi um dos fatores responsáveis pelo aumento de preço.

A cenoura também teve um aumento de preço em todas as Ceasas analisadas, com crescimento médio de 18,78% em relação à média de novembro. O maior incremento ocorreu na Ceasa/GO, em Goiânia, com 30,75%. Já os preços do tomate voltaram a subir em dezembro de 2023, com alta de 10,33% em relação à média de novembro, após meses de queda. As maiores remarcações de preços foram registradas na Ceasa/RJ, com 29,24%, Ceasa/AC, com 27,77%, CeasaMinas, com 21,24%, e Ceagesp, com 17,75%. Em relação à cebola, houve uma elevação de preço menor do que em novembro. Em quatro das dez Ceasas analisadas, houve uma diminuição de preço, mas em cinco os preços subiram ainda mais.

Além disso, as frutas em geral também ficaram mais caras. O boletim da Conab aponta que a banana teve um aumento nas cotações e uma queda na comercialização, devido à entressafra nas regiões produtoras. A caixa de laranja também teve um aumento no valor comercializado, devido à diminuição da oferta causada pelas ondas de calor no centro-sul do país e à alta demanda no varejo, principalmente da indústria produtora de suco. Os preços das maçãs, melancias e variedades de mamão foram impactados pela escassez de oferta, além da menor qualidade do mamão vendido.