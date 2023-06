Preço médio da gasolina cai pela segunda semana seguida e recua a R$ 5,35

Segundo balanço da Agência Nacional de Petróleo, valor do etanol também teve redução de 0,8%, enquanto diesel registrou queda pela 19ª semana consecutiva

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 25/02/2022 Preço médio da gasolina cai pela segunda semana seguida nos postos brasileiros



Uma nova pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada nesta sexta-feira, 23, aponta um recuo de o,9% no preço médio da gasolina. É a segunda semana consecutiva de queda no valor do combustível nos postos do país. O preço passou de R$ 5,40 para R$ 5,35. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 23 de junho. O etanol e o diesel s-10 também registraram queda. O valor do etanol recuou 0,8%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,74. Já o valor médio do diesel s-10 registrou queda pela 19ª semana consecutiva e agora custa R$ 5,05. O GLP, conhecido gás de cozinha, quase se manteve estável. O valor reduziu em 0,25%, e o valor médio do botijão de 13 kg passou de R$ 103,55 para R$ 103,29.

Na semana passada, a Petrobras anunciou a redução de R$0,13 por litro o preço médio de venda de gasolina em suas refinarias. De acordo com o comunicado emitido pela estatal, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro, isso se mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10 de junho. O combustível chegou a subir 4,03% no início do mês devido ao o impacto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entre os dias 4 e 10 de junho, chegando a registrar R$ 5,42. Na semana seguinte, porém, o preço caiu para R$ 5,40.