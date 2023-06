Regulamentação de mercado de criptomoedas ainda depende de consulta pública

Entidade publicou nota nesta semana para avisar ao mercado da sua nova disposição

Pierre Borthiry/Unsplash Banco Central foi definido como órgão responsável pela autorização de prestadoras de serviços de ativos virtuais que desejarem funcionar no país



Banco Central do Brasil oficialmente órgão responsável pela autorização de prestadoras de serviços de ativos virtuais que desejarem funcionar no país. A regulamentação, contudo, ainda depende de consulta pública para ouvir a sociedade antes de divulgar a regra definitiva. A entidade publicou nota nesta semana para avisar ao mercado da sua nova disposição. “Para isso, o BC deve observar o disposto na A publicação do Decreto nº 11.563, de 13 de junho 2023, tornou ooficialmente órgão responsável pela autorização de prestadoras de serviços de ativos virtuais que desejarem funcionar no país. A regulamentação, contudo, ainda depende de consulta pública para ouvir a sociedade antes de divulgar a regra definitiva. A entidade publicou nota nesta semana para avisar ao mercado da sua nova disposição. “Para isso, o BC deve observar o disposto na Lei nº 14.478 , de 21 de dezembro de 2022, que definiu as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras desses serviços. As diretrizes incluem, mas não se limitam a aspectos importantes da prestação de serviços, como livre iniciativa e livre concorrência, e proteção e defesa de consumidores”, diz a entidade bancária nacional.

Com isso, o BC também alertou a comunidade de que se trata de uma fase necessária para que o mercado nacional de criptoativos esteja em consonância com a comunidade internacional. “Somam-se a essas diretrizes os debates e recomendações internacionais sobre ativos virtuais e suas interações com o sistema financeiro tradicional. A complexidade e a rápida evolução dessas interações demandará uma discussão transversal entre reguladores e contará com a participação de diversos setores da sociedade”, avaliou.

Para o advogado especialista no tema, André Guskow Cardoso, membro da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB/PR e sócio de Justen, Pereira, Oliveira e Talamini – Sociedade de Advogados, é fundamental que os agentes financeiros e outros interessados participem desse processo, que interessa investidores internacionais. “Você tem redes descentralizadas, empresas que atuam em todo o mundo, por isso, é muito importante essa comparação e análise do impacto regulatório do Brasil com outros países do mundo. Todos esse processo vai necessitar também de consulta pública, um processo relativamente demorado e necessita de vários estudos específicos”, avaliou.

No processo de regulamentação, o BC também vislumbra a necessidade de proteger os mercados financeiros atuais e futuros. “Os serviços oferecidos, elementos atinentes a outros segmentos regulados em relação a preocupações sobre a coibição de fraudes, de preservação da integridade de mercados e de mitigação de riscos devido a interrelações entre os segmentos tradicionais e descentralizados”, pontou o órgão. “Espera-se que o Banco Central também atue de forma pró-ativa com diálogo com o mercado e com frente de discussão. Isso vai ser muito importante”, finaliza o especialista.