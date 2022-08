Preço médio da gasolina caiu 3,74% em agosto; litro do etanol está abaixo de R$ 4, diz ANP

Desde o fim do último mês, a cotação média da gasolina caiu 6%; produto foi beneficiado pelo corte de impostos incidentes sobre o combustiveis aprovado no Congresso

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo - 27/10/2021 Combustíveis estão mais baratos nas bombas após a redução do O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços



Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira, 19, onde mostra que o preço médio do etanol voltou a custar menos de R$ 4 por litro. Em relação à semana anterior, houve uma queda de 1,7% já que o item passou a ser comercializado por R$ 3,98. Além do álcool, a gasolina também registrou queda e passou a ser cotado em R$ 5,40 por litro – com uma queda de 1,8% nos últimos sete dias. No momento, o etanol está cotado com um preço equivalente a 73% da gasolina – próximo ao limite dos 70% que garante a vantagem em relação ao combustível concorrente. Segundo o órgão, o combustível foi beneficiado pelo corte nos impostos que incidem sobre o produto após aprovação do Congresso no fim de junho. Desde então, a divulgação das pesquisas pelo órgão havia sido interrompida.