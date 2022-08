TSE dá 72 horas para Marçal e PROS se manifestarem sobre candidatura

Entrave da candidatura de Marçal segue desde o início deste mês

Agência Brasil TSE pediu para que o candidato à Presidência da República, Pablo Marçal e o PROS se manifestem em relação a validade da candidatura



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu, nesta sexta-feira, 19, para que o candidato à Presidência da República, Pablo Marçal e o PROS se manifestem em relação a validade da candidatura. A decisão, do presidente da Justiça Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu o prazo de 72 horas. O caso será concluído apenas quando as informações chegarem ao conhecimento do ministro. O entrave da candidatura de Marçal segue desde o início deste mês. Isso porque a candidatura dele foi feita quando o partido era presidido por Marcus Holanda, líder de uma ala da legenda que se opõe ao atual presidente, Eurípedes Júnior. A disputa pelo comando do partido foi levada ao TSE, que concedeu liminar para determinar que Eurípedes Júnior permaneça na presidência. Assim, a direção do PROS convocou uma nova convenção partidária para revogar a candidatura de Marçal e apoiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).