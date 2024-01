Preço médio da gasolina no Brasil fecha dezembro em R$ 5,79 por litro

Índice de Preços Edenred Ticket Log também analisou o preço médio do litro do etanol, que fechou o período em R$ 3,70

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço médio da gasolina no Brasil fechou em R$ 5,79 por litro no mês de dezembro.



O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) mostrou nesta quarta-feira, 3, que o preço médio da gasolina no Brasil fechou em R$ 5,79 por litro, no mês de dezembro. O valor representa uma redução de 0,17% em relação à primeira quinzena do mesmo mês. Em comparação com novembro, a queda foi de 1%. Entre as regiões do país, apenas o Sul registrou um aumento no preço da gasolina, com um acréscimo de 0,53%, fechando o mês com uma média de R$ 5,73 por litro. A região Norte, apesar de ter a média mais alta, R$ 6,28, apresentou uma redução maior, de 1,10%. Já o Sudeste teve o menor preço médio, R$ 5,69 por litro.

No que diz respeito aos Estados, Sergipe obteve a maior redução no preço da gasolina, chegando a R$ 5,78 por litro, o que representa uma queda de 5,24% em relação à primeira quinzena do mês. Por outro lado, Pernambuco registrou a média mais baixa, R$ 5,55 por litro. No Ceará, houve um aumento de 2,64%, com o combustível sendo comercializado a R$ 6,19 por litro. Roraima teve o preço mais alto, atingindo R$ 6,64 por litro.

Além disso, o IPTL também analisou o preço médio do litro do etanol, que fechou o período em R$ 3,70. Houve uma redução de 0,54% em comparação à primeira quinzena do mês e de 1% em relação a novembro. Todas as regiões do país tiveram redução nos preços do etanol, sendo o Centro-Oeste o destaque, com uma queda de 1,41% e a menor média entre as regiões. O Norte teve a média mais alta, R$ 4,62 por litro.

Sergipe liderou a redução mais significativa no território nacional, com uma queda de 4,54%, fechando a média em R$ 4,54 por litro. Já o Mato Grosso apresentou o etanol mais barato, a R$ 3,38 por litro. Por outro lado, o Piauí teve o maior aumento, comercializando o combustível a R$ 4,37 por litro, um aumento de 1,15%. Roraima teve a média mais cara, atingindo R$ 5,02 por litro.