Preços da indústria têm queda pelo sexto mês seguido

Os dados referentes aos preços da indústria nacional em julho de 2025 revelam uma queda de 0,30%, marcando o sexto mês consecutivo de resultados negativos. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) registrou um aumento de 1,36% em comparação aos últimos 12 meses, mas apresenta uma diminuição acumulada de 3,42% no ano. Em julho do ano anterior, a variação mensal foi de 1,53%.

Entre as 24 atividades industriais analisadas, doze apresentaram quedas nos preços em julho. Os setores que mais impactaram negativamente foram o de alimentos, com uma contribuição de -0,33 pontos percentuais, e o de metalurgia, que teve uma influência de -0,11 pontos percentuais. O setor alimentício, com uma redução de 1,33%, registrou a maior retração acumulada na série histórica até julho, totalizando -7,17%.

Os principais fatores que contribuíram para a diminuição nos preços do setor de alimentos foram os açúcares e o café. A metalurgia, por sua vez, enfrentou uma queda de 1,65%, acumulando uma retração de 11,01% nos últimos sete meses. Em contraste, as indústrias extrativas mostraram um crescimento de 2,42% em julho, embora ainda apresentem taxas acumuladas negativas.

Analisando as grandes categorias econômicas, os bens de capital tiveram uma variação positiva de 0,51%. Em contrapartida, os bens intermediários e de consumo apresentaram variações negativas, com -0,32% e -0,43%, respectivamente. O IPP é um indicador para a análise de tendências inflacionárias, sendo baseado em informações coletadas de mais de 2.100 empresas. A próxima atualização do IPP está programada para o dia 10 de outubro.

